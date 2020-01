Sanremo 70: Leotta, Bellucci, Venier e Jebreal sul palco

Saranno Diletta Leotta, Antonella Clerici, Francesca Sofia Novello e le due conduttrici del Tg1 Emma D'Aquino e Laura Chimenti, Monica Bellucci, Sabrina Salerno, la presentatrice albanese Alketa Veisju, la compagna di Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez e infine Mara Venier, che scenderà la scala "presentando la sua Domenica In", le donne che affiancheranno Amadeus al Festival di Sanremo

"Rula Jebreal sarà con noi sul palco: è una grande giornalista internazionale, parlerà di donne", ha confermato il direttore artistico i della manifestazione in conferenza stampa a Sanremo. "Come sapete mi occupo di spettacolo, non di politica", ha aggiunto Amadeus, "lei è una donna estremamente intelligente e volevo una donna così, con esperienza internazionale, che parlasse delle donne".

Tra gli ospiti già confermati ci sono Dua Lipa, Mika e Johnny Dorelli, oltre a Massimo Ranieri che il giovedì canterà con Tiziano Ferro, che come annunciato ci sarà tutte le sere, Fiorello, Roberto Benigni che farà "una cosa che resterà nella storia del Festival". Tra gli ospiti sicuri anche Lewis Capaldi, Emma Marrone e Salmo, che salirà sul palco nella prima serata, il martedì. Amadeus ha aggiunto che ha invitato Ultimo per la serata finale (ma non è confermato) e che per quanto riguarda Zucchero si augura "che si riesca a incastrare con i suoi impegni".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata