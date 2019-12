Sallusti attacca Selvaggia Lucarelli nella querelle Vessichio-d'Urso

"Donne che odiano donne di successo". E' il titolo di un editoriale di oggi scritto sulle colonne de Il Giornale dal direttore Alessandro Sallusti. L'articolo di fondo prende spunto da quanto è accaduto in diretta su Canale 5 durante l'ultima puntata di 'Live non è la d'Urso', là dove il giornalista di agropoli Sergio Vessicchio "ha sfogato il suo odio contro il gentil sesso dando di fatto sostanzialmente in diretta delle zoccole a Barbara d'Urso e alle sue ospiti". Vessicchio che, puntualizza, è stato radiato dall'Ordine dei giornalisti per "aver dato di matto per la presenza di una guardalinee femmina in una partita di calcio locale".



Ma Vessicchio non è rimasto solo. Infatti, nel suo editoriale, Sallusti racconta come Selvaggia Lucarelli abbia preso le parti dell'(ex) giornalista: "Sante parole - riassumo il suo post - a Vessicchio va ridata la tessera da giornalista". Ora, sostiene il direttore de Il Giornale, la Lucarelli ha provato a sfondare nella tv senza riuscirci ("Ha tentato la tv con l'Isola dei Famosi, la Fattoria e varie trasmissioni di gossip più o meno trash"), ha tentato con i social "ma non è diventata la Ferragni", nel giornalismo la direzione di 'Rolling Stone' è "durata solo tre mesi" e "a proposito di etica è famosa per aver messo in circolo un video hot privato di una giovane Belen", eppure "pontifica manco fosse la Fallaci".



Morale di Sallusti: la Lucarelli "si tenga pure stretto Vessicchio che noi ci teniamo volentieri la D'Urso, una delle poche donne di successo che, come quasi tutti noi uomini, non odia le donne. Né quelle di successo né quelle chiacchierate".

