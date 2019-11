RaiPlay, in attesa dell'esordio di Fiorello parte 'Viva Asiago 10!'

Mancano poche ore all'esordio di "Viva RaiPlay!": stasera ore 20,35 solo su RaiPlay in esclusiva assoluta, ma Rosario Fiorello ha già stupito tutti pochi minuti fa con una sorpresa assoluta, senza annuncio, senza preavviso: è tornato tra il pubblico con una striscia intitolata 'Viva Asiago 10!', anche questa in esclusiva solo su RaiPlay. Il contenuto è disponibile da ora on demand ed è stato realizzato nell'"acquario" posizionato su via Asiago, da dove lo showman commenta le notizie della giornata, coinvolge i passanti, telefona a sorpresa a personaggi noti e anticipa ospiti e temi della trasmissione della sera.

Alla prima puntata (saranno realizzate ogni mattina il mercoledì, giovedì e venerdì come anteprima dello show della sera), già disponibile su RaiPlay, hanno partecipato Gabriele Muccino, Paola Cortellesi, Fabrizio Biggio, Mauro Casciari.

L'appuntamento con Viva RaiPlay! è stasera alle 20,35 sulla rinnovata piattaforma digitale Rai, in esclusiva, con il varietà di 50 minuti. Nella prima puntata ci saranno Biagio Antonacci, che finalmente arriverà in studio, in anteprima esclusiva con il nuovo singolo, Paola Cortellesi e i 'Meduza', il trio italiano dei record della musica house.





