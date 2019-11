Rai, venerdì grandi ascolti per Bosnia-Italia: 5 milioni e 640mila spettatori

Il calcio fa volare gli ascolti di Rai1 in prima serata: la partita Bosnia-Italia di qualificazione agli Europei 2020 ha conquistato ieri sera 5 milioni 640mila spettatori e uno share del 22.3. Lo comunica la Rai in una nota. Su Rai2, nella stessa fascia, la replica di 'The Good Doctor' è stata seguita da 917mila spettatori con il 3.8 di share e su Rai3, 'La tenerezza', film drammatico del regista Gianni Amelio, ha avuto un seguito di 1 milione 245mila e lo share del 5.1. Complessivamente è andato bene ieri tutto il day time Rai, a cominciare da 'Uno mattina': la puntata che si è occupata dell’emergenza acqua alta a Venezia, è stata seguita da 975 mila spettatori e uno share del 18.5. Bene anche 'Storie italiane' condotto da Eleonora Daniele con un seguito di oltre 1 milione (1.026) e lo share 16.1 e a seguire, 'La prova del cuoco', il programma di cucina tra creatività e tradizione, che ha convinto 1 milione 441 mila e uno share del 12.2. Ancora nel day time, 1 milione 840mila e il 12.9 di share per Caterina Balivo e il suo 'Vieni da me', e 1 milione 670mila e 13.6 di share per 'Il paradiso delle signore' e alle 17.10, 1 milione 916mila spettatori e il 14.1 di share per la 'Vita in diretta'.

Da segnalare su Rai3, 'Agorà' che alle 8.20 è stata seguita da 553mila spettatori, (share 9.7) e, nel pomeriggio, 'Geo', che si è occupata anche dell’emergenza Venezia, con un seguito di 1 milione 813mila e uno share del 13.2. Nel preserale, è ancora campione di ascolti il quiz 'L’eredità', condotto da Flavio Insinna: la sfida tra sette concorrenti è stata seguita ieri da 4 milioni 993mila e uno share del 24.9.

Per l’informazione Rai, sempre leader di fascia il Tg1 delle 20 con 5 milioni 153mila spettatori e il 22.7. Il Tg2 delle 13 ha raggiunto 1 milione 913mila teleutenti con uno share del 13.5. Il Tg3 delle 19 ha superato i 2 milioni (2.160.000) e uno share dell’11.7, saliti a 2 milioni 767mila e uno share del 13,3 nelle edizioni curate dalla Tgr. Sempre per l’informazione, la Rai segnala TV7, il settimanale di approfondimento del Tg1, che ieri alle 23.07, è stato scelto da 1 milione 58mila e uno share del 7.7.

Ancora in terza serata, ma su Rai3, ieri sera è andato in onda l’ultimo docu film della serie 'Illuminate'. La puntata su Marisa Bellisario, prima donna manager italiana, è piaciuta a 462mila telespettatori, con uno share del 3%.

Per quel che riguarda le reti specializzate della Rai, bene la prima serata di Rai4, che con il film 'Trespass' con Nicolas Cage e Nicole Kidman, è stato visto da 374mila e uno share del 1.5 e bene anche 'Amiche da morire' su Rai Movie. Il film comico con Sabrina Impacciatore, Claudia Gerini e Cristina Capotondi, è piaciuto a 356mila spettatori (share 1.8). La Rai, conclude la nota, ha incassato ieri il gradimento del pubblico, sia per la prima serata, con 9 milioni 136 mila spettatori e uno share del 36.37, sia per l’intera giornata, con 3 milioni 658mila spettatori e lo share del 34.98,

