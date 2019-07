Fiorello approda in Rai: "Pronto per questa avventura". Ecco i palinsesti autunnali

Dopo mesi di rumors e trattative, è ufficiale: Fiorello approda in Rai. Lo ha annunciato l'amministratore delegato Rai Fabrizio Salini nel giorno della presentazione dei palinsesti autunnali.

"Siamo sereni, abbiamo condiviso il progetto con Fiorello. E' unico a livello mondiale. Si tratta di 18 show live su Raiplay, preceduti da 5 access su Rai1, 6 puntate sulla radio. E' un grande progetto multipiattaforma e multimediale. La Rai è l'unica e la prima in un progetto di questo tipo. Sono orgoglioso di aver portato Fiorello a bordo. Inizierà il 4 novembre", ha spiegato Salini.

Sempre ironico, Fiorello ha commentato: "Siamo pronti per questa avventura che mi ha già fatto dire due o tre volte 'chi me l'ha fatto fare'. Raiplay è un mondo bellissimo, abbiamo solo un telespettatore ed è Salini. Se i vertici saltano, il programma non si fa più e io sono contento. Non perchè non lo voglia fare, ma perchè sono ansioso".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata