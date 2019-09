Rai3, torna Presa Diretta: lunedì la puntata 'Panni sporchi'

Con una puntata dal titolo 'Panni sporchi', 'Presa Diretta' dedica la seconda puntata, in onda su Rai3 , lunedì 9 settembre, alle 21.45, all'impatto ambientale del sistema moda. L'industria dell'abbigliamento infatti, è la seconda industria più inquinante al mondo dopo quella del petrolio. Consuma 98 milioni di tonnellate all'anno di risorse non rinnovabili, 93 miliardi di metri cubi di acqua e soprattutto, emette circa 1.2 miliardi di tonnellate di CO2. E dei 100 miliardi di pezzi prodotti ogni anno, meno dell'1 per cento viene riciclato in nuovi vestiti. Che fine fa allora la spazzatura tessile? Le falle nel sistema di raccolta degli indumenti usati nei cosiddetti cassonetti gialli e il costo dello smaltimento degli scarti tessili per le industrie del settore. PresaDiretta si è messa sulle tracce degli sversamenti illegali nella già martoriata terra dei fuochi. E ancora, cosa c'è negli abiti che indossiamo?

In esclusiva per 'Presa Diretta', i risultati delle analisi sulla composizione dei tessuti e sulle sostanze chimiche presenti. L'industria della moda infatti, utilizza nella fase di produzione più di 2000 sostanze chimiche e alcune di queste possono essere tossiche. La Campagna Detox promossa a livello internazionale da Greenpeace per eliminare le sostanze pericolose dalla filiera produttiva. E cosa fare per contrastare le microplastiche liberate dai lavaggi domestici dei nostri capi sintetici? L'esempio virtuoso di un'azienda italiana che ha trovato il modo di rigenerare il nylon, come quello delle reti da pesca abbandonate, e trasformarlo in un nuovo tessuto.

E infine il distretto tessile più importante d'Europa, quello di Prato, dove si fa economia circolare da 170 anni. Qui si ricicla tutto, anche l'acqua. E sui 5 miliardi di fatturato dell'intero distretto, ben 1,5 derivano dal settore del riciclo. Perché grazie alla tradizione e all'innovazione anche la moda può essere sostenibile.

Nello studio di 'Presa Diretta' gli ospiti di Riccardo Iacona: Orsola De Castro, opinion leader della moda sostenibile e fondatrice di Fashion Revolution, campagna globale per una moda etica; gli studenti dell'Istituto Europeo del Design, i giovani stilisti impegnati a progettare e realizzare abiti a impatto zero; Fabrizio Tesi, imprenditore del riciclo tessile e presidente di un'associazione che riunisce ben 130 aziende del settore; lo scienziato del CNR Vito Felice Uricchio un grande esperto di sostanze inquinanti.

E poi l'appuntamento con 'Futuro Presente', con le inchieste dedicate al mondo che verrà. Nella seconda puntata Presa Diretta affronta il problema dell'aria che respiriamo, con 'Aria pulita'. Il 90% della popolazione mondiale vive in territori avvelenati dagli agenti chimici e in Italia la Pianura Padana resta al secondo posto come area più inquinata d'Europa. Ma invertire il trend negativo è possibile. A Presa Diretta gli esempi virtuosi delle Amministrazioni che puntano sul verde per restituire ai cittadini aria pulita da respirare.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata