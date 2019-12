Rai2, al via giovedì il ciclo 'Salemme il bello... della diretta!'

Un'occasione inedita per vedere in scena l'arte di uno dei più importanti esponenti del teatro italiano

Sarà 'Di mamma ce n'è una sola' la prima delle tre commedie con cui Vincenzo Salemme inaugurerà su Rai2, l'11 dicembre in prima serata, una speciale stagione teatrale per la tv: 'Salemme il bello… della diretta!'. Sarà un'occasione inedita per vedere in scena l'arte di uno dei più importanti esponenti del teatro italiano, degno erede della grande tradizione "scarpettiana". Una diretta televisiva che offrirà ai telespettatori (assieme al pubblico in sala) la possibilità di sedersi in prima fila e di godersi il 'reality del teatro': la magia dell'interpretazione dal vivo sul piccolo schermo. 'Di mamma ce n'è una sola' è una commedia scritta, diretta e interpretata da Vincenzo Salemme, con Maurizio Casagrande. L'opera che quest'anno festeggia i suoi 20 anni, è uno spettacolo sulle finzioni e sui paradossi, dove si mescolano dialetti diversi, dal napoletano arcaico a quello dell'entroterra campano, dalla parlesia (linguaggio codice dei musicisti napoletani) a vocaboli di fantasia. Nel cast insieme a Salemme, anche Ombretta Ciccarelli, Teresa Del Vecchio, Gino Monteleone, Andrea Di Maria, Mirea Flavia Stellato, Sergio D'Auria, Vincenzo Borrino, Franco Cortese, Massimo Andrei, Luana Pantaleo. Scene e costumi di Francesca Romana Scudiero, musiche di Antonio Boccia.

Gli altri due appuntamenti saranno: il 18 dicembre con 'Sogni e bisogni' e il 25 dicembre con 'Una festa esagerata'. 'Sogni e bisogni', rappresentata per la prima volta nel 1995 ed è una vera commedia dell'arte, una favola che parte da un presupposto surreale: il distacco di un… attributo dal corpo del proprio 'padrone'. Nel cast Andrea Di Maria, Massimo Andrei, Teresa Del Vecchio, Antonio Guerriero, Sergio D'Auria, Adele Pandolfi, Biancamaria Lelli, Luana Pantaleo.

'Una festa esagerata', datata 2016, racconta in chiave realistica e divertente il lato oscuro e grottesco dell'animo umano con l’obiettivo non solo di strappare risate, ma anche di invitare le persone al dialogo e al rispetto reciproco. Una commedia che nel 2018 è diventata anche un film. Nel cast Antonio Guerriero, Antonella Cioli, Giovanni Ribò, Vincenzo Borrino, Teresa Del Vecchio, Sergio D’Auria, Mirea Flavia Stellato, Massimo Andrei.

