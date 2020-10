Positivo Antonio Ricci, padre di 'Striscia la notizia'

Il regista Antonio Ricci, papà di 'Striscia la Notizia' è risultato positivo al covid-19 ed è ricoverato in via precauzionale all'ospedale di Albenga. La voce si era diffusa, tra conferme e smentite, già nel pomeriggio di ieri. Il ricovero è stato deciso dai medici di comune accordo con i familiari del Tg satirico, che continuerà comunque ad andare in onda.

