Parte la grande avventura di RaiPlay: con Viva RaiPlay Fiorello taglia il nastro del nuovo concept della piattaforma streaming

di Antonella Scutiero

Roma, 12 nov. (LaPresse) - Domani, mercoledì 13 novembre, entra nel vivo l'avventura RaiPlay con il via allo show di Fiorello 'Viva RaiPlay!', primo contenuto realizzato da un broadcaster tradizionale appositamente per internet, che andrà in onda per 18 puntate il mercoledì, giovedì e venerdì alle 20.35. Ma la sfida di viale Mazzini è ben più grande, a partire dall'opera di alfabetizzazione digitale degli spettatori ancora non avvezzi ai servizi streaming: "Vogliamo conquistare pubblici diversi - spiega a LaPresse la direttrice Rai Digital Elena Capparelli - dando a ognuno un motivo per usufruire".



Domani parte viva 'RaiPlay!', cosa si deve aspettare il pubblico?

E' il primo grande show in diretta streaming che un servizio pubblico abbia mai fatto solo per la sua piattaforma digitale. Saranno cinquanta minuti di spettacolo. Ci saranno sicuramente tanti ospiti, come abbiamo visto nell'anteprima della scorsa settimana andata in onda anche su Rai1.

Per viale Mazzini quella di RaiPlay è una grossa sfida. Che risultati vi aspettate?

Il nostro obiettivo è composito. Abbiamo già visto che cosa ha scatenato 'Viva RaiPlay!' nella settimana in onda anche su Rai1, con un aumento di utenti registrati e di pubblico nella fascia di età 45-55; ci aspettiamo una risposta interessante del pubblico della Rai e che si consolidino i risultati visti con un aumento complessivo del pubblico che arriverà sulla piattaforma. Ci saranno tanti linguaggi, tanti ospiti che potranno interessare spettatori diversi.

Qual è, nei vostri piani, il pubblico di RaiPlay?

Io penso che l'obiettivo di Raiplay sia molto ambizioso, e cioè interpretare appieno il ruolo di servizio pubblico e parlare a tutti i target. Sui più adulti sarà un'opera di alfabetizzazione digitale, una volta capito il funzionamento della piattaforma, potranno trovare nel nostro archivio contenuti di loro interesse. Per i più giovani puntiamo ad attrarli con la proposta di contenuti, come 'Il collegio', che hanno come obiettivo una fascia di età bassa. Offriremo tutto il patrimonio Rai con contenuti verticali per cluster di utenza, cioè con una library e una modalità di proposta di contenuti on demand dedicati, quindi avremo l'offerta kids, cinema, documentari e così via.

Avete altri contenuti in cantiere per i prossimi mesi?

Sicuramente un grosso progetto per RaiPlay sarà L'Altro Sanremo che accompagnerà la settantesima edizione del Festival della Canzone italiana. Poi a novembre e dicembre ci saranno documentari in esclusiva, a partire da quello dei Negramaro 'L'anima vista da qui' in onda il 15. E ancora due fiction, 'Passeggeri notturni' e 'Il nido', Superquark più di Piero Angela, con 10 puntate da 15 minuti, tante serie kids in anteprima ed esclusiva, contenuti sportivi come le finali di volley che abbiamo mandato in onda domenica e oggi il calcio femminile.





© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata