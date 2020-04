Paolo Bonolis di nuovo a Sanremo? Lo farei ma non all'Ariston

"Rifare Sanremo? L'ho detto tante volte, me lo hanno anche chiesto anche e ci si è anche ragionato sopra. Se devo fare una cosa però la voglio fare secondo le mie intenzioni e credo che Sanremo abbia la necessità di una nuova sede per potersi contemporaneizzare al meglio". Lo ha detto Paolo Bonolis, intervenendo a 'W l'Italia' su Rtl 102.5, sulla possibilità di presentare nuovamente il Festival di Sanremo. "Credo che il Teatro Ariston, storica e meravigliosa sede del Festival di Sanremo, abbia esaurito le sue possibilità dal punto di vista tecnologico. Servirebbe uno spazio più ampio per renderlo più vicino a uno European Contest, a una cosa del genere, una produzione più importante - ha aggiunto. "Cosa rifarei tra Bim Bum Bam, Non è la Rai o Fattore C? Bim Bum Bam, tra queste tre sicuramente rifarei quella. Tra quelle non in elenco ce ne sono tante che rifarei volentieri perché credo possano essere sempre divertenti ma magari contemporaneizzate come Tira & Molla, come Sanremo, Domenica In, Affari Tuoi". Parlando, invece, di un tipo di programma che non ha mai avuto la possibilità di realizzare, Bonolis ha dichiarato che gli piacerebbe dedicarsi alla documentaristica divertente: "Mi sarebbe piaciuto, nel senso che credo che la divulgazione possa essere molto più acquisibile se fatta in maniera divertente invece che in maniera accademica. Questa è una cosa che in futuro forse proverò a mettere in piedi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata