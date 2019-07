Ottimo esordio in tv per 'Battiti live' con Gregoraci: sfiora 11% share

Ottimo esordio per 'Battiti Live' su Italia 1. In prima serata la kermesse musicale itinerante condotta da Elisabetta Gregoraci conquista 1.691.000 spettatori totali con il 10,81% di share sul pubblico (15,30% di share sui giovani 15-34 anni).

Luigi Antonini firma la regia del programma che ha come inviata speciale tra il pubblico in piazza la webstar e attrice 15enne Mariasole Pollio. “Questo risultato è frutto dell’attenzione meticolosa che mettiamo su ogni dettaglio dello show e soprattutto della passione con cui lo facciamo - dichiara Marco Montrone, Presidente di Radionorba - Siamo solo alla prima puntata, ma partire con il piede giusto era importante, ne siamo felici”.

“Quasi 2 milioni di cuori hanno battuto con noi. Questo risultato ci rende fieri e ci stimola. Continuiamo sulla strada della qualità dello cercando di interpretare e intercettare i cambiamenti della società – dichiara Alan Palmieri, Direttore artistico “BATTITI LIVE” - Non vediamo l’ora di salire nuovamente sul palco di Battiti Live e regalare al pubblico altre serate emozionanti come quella che arriverà in tv mercoledì prossimo”. “Viva la musica, viva Battiti Live. Sono felice, gli italiani hanno apprezzato il nostro spettacolo e questa per noi è la soddisfazione più grande – dichiara Elisabetta Gregoraci, conduttrice “BATTITI LIVE” - La piazza è un termometro importante, ma il giudizio della tv è implacabile. E visto il risultato c’è da essere più che soddisfatti. Domenica saliremo sul palco ancora più carichi e salteremo come delle molle. Che estate pazzesca, non vogliamo che finisca”.

Cinque le tappe della 17^ edizione del Radionorba BATTITI LIVE, dopo Vieste e Brindisi, il festival si sposterà a Trani, Gallipoli e si chiuderà a Bari.

