Nuova stagione Discovery Italia: arriva Daria Bignardi sul Nove. Crozza confermato

di Laura Carcano

Daria Bignardi approda sul Nove dal 16 ottobre con 'L'assedio', per il suo atteso ritorno in televisione. Ed è solo una delle principali novità della nuova stagione di Discovery Italia. "Star, personaggi emergenti, persone comuni ma protagoniste di grandi emblematiche storie danno vita nel dialogo con Daria al racconto del mondo di oggi", è l'annuncio del gruppo del settore televisivo.

A spiegare la filosofia del suo nuovo programma è stata, in conferenza stampa a Milano, la stessa giornalista, autrice tv e scrittrice di successo: "Ho sempre raccontato la realtà. Quello che voglio capire lo so fare intervistando le persone, sono curiosa, mi piacciono le storie. Per me la diretta è fondamentale. Mi appassiona raccontare, mi sento soprattutto una autrice. Mi sento di nuovo a casa". Bignardi, che con le sue 'Invasioni Barbariche' ha lasciato un segno nel modo di fare televisione, ha spiegato anche il perché del nome 'L'assedio': "Ho sempre dato ai miei programmi dei titoli di film. Questa volta ho scelto uno degli ultimi di Bertolucci. All'inizio ho pensato di proporre un altro format, ma le interviste sono ciò che mi viene meglio".

Sul Nove è confermato poi Maurizio Crozza per altri tre anni: il venerdì sera torna con la sua irresistibile satira in diretta e in prima serata con la nuova stagione del suo one-man-show 'Fratelli di Crozza'. Su Real Time, fra le novità, debutta 'Matrimonio a Prima vista', dove tre esperti selezioneranno tre coppie di perfetti sconosciuti che si conosceranno per la prima volta il giorno delle nozze. E poi lo speciale su Pietro Maso, reo confesso di uno dei più clamorosi casi di omicidio familiare. Fa già discutere la presenza di Noemi Letizia, protagonista in passato della cronaca per la vicenda Berlusconiana, in 'The real housewives di Napoli', versione partenopea del famoso e fortunato franchise di Nbc, che sbarca sul canale Real Time con sei protagoniste: le casalinghe più esuberanti, fashion e veraci dei migliori quartieri napoletani.

Una scelta di palinsesto le cui ragioni trovano una spiegazione nelle parole di Alessandro Araimo, ad di Discovery Italia: "Passione per innovare. Rimaniamo coerenti con il nostro posizionamento editoriale. Non scambiamo compromessi per punti di share. Il nostro è un racconto della realtà. Il non compromettersi ha pagato in questi primi 6 mesi con risultati di share eccezionale". Il risultato da festeggiare, "non un punto d'arrivo, ma una spinta verso la crescita - spiega Araimo - è il primo semestre record del 2019 per il portfolio totale che registra +12% di share in prime time, il migliore semestre di sempre per il gruppo".

A trainare il portfolio di Discovery Italia spiccano Nove e Real Time. In prima serata il canale generalista - stabilmente nono canale nazionale - cresce del 12%, mentre Real Time del 27%. "Una crescita organica accompagnata dalle performance positive di Giallo (+ 28% nelle 24 ore), di Food Network (+ 12% nelle 24 ore) e dei canali Kids K2 e Fresbee (+ 19%, dato più alto fra tutti gli editori per bambini)", evidenzia Discovery Italia.

In ottobre altre due grandi new entry. In access prime time, per la prima volta sul Nove, arriva Gabriele Corsi con il candid camera game show 'Deal with it - stai al gioco', in cui a una persona verrà proposto di indossare un microfono nascosto ed eseguire gli ordini impartiti dal conduttore, senza farsi scoprire dalla vittima - amico, moglie, zio, nonno, figli - dello scherzo. In prima serata arriva 'Il supplente', il format dove gli studenti del liceo si ritrovano in classe un professore inatteso. In questa edizione le lezioni saranno quelle di Luca Parmitano, Nino Frassica, Massimo Giletti, Luca e Paolo, Simona Ventura e Joe Bastianich.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata