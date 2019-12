Nove, mercoledì Nicola Porro ed Enrico Bertolino ospiti di Valentina Petrini a 'Fake'

Nuovo appuntamento sul Nove con “#FAKE – La fabbrica delle notizie”: mercoledì 4 dicembre alle 23:30 la conduttrice Valentina Petrini ospita il vicedirettore de Il Giornale Nicola Porro e il comico Enrico Bertolino, a breve in scena con uno spettacolo satirico che tratterà anche di bufale sull’attualità. In collegamento da Roma l’attrice Francesca Reggiani, già protagonista di indimenticabili imitazioni di personaggi politici, che regalerà alcune sorprese.

In studio si parlerà delle “sardine” e delle tante bufale che stanno circolando in rete per smontare questo fenomeno spontaneo di mobilitazione civile. Come sempre, il fondatore di butac.it Michelangelo Coltelli e il giornalista di Open David Puente aiuteranno a decifrare post social e titoli di giornale sul tema.

Ma saranno anche altri i temi affrontati. La guerra elettorale fuori e dentro il palazzo in vista del voto, fra meno di due mesi, in Emilia Romagna con un clima già da Politiche 2020. Poi ancora il MES, o anche fondo salva stati: cos’è e chi mente tra i leader in campo? Partendo dalla cronaca tutte le novità sulla figura di “Miss Hitler”, di cui per la prima volta si è parlato nell’inchiesta di Fake sul social russo VK. Secondo la Procura di Caltanissetta era tra coloro che voleva rifondare il partito nazista. E si torna su estremismo e propaganda di destra per svelare come usano i social i parlamentari in Italia e in Europa. Nello spazio dedicato alla vittima di fake news si parlerà di libertà d’espressione, disinformazione e propaganda.

“FAKE – LA FABBRICA DELLE NOTIZIE” (8 episodi x 60’) è prodotto da LaPresse per Discovery Italia, scritto da Valentina Petrini, Giuseppe Colella, con Viviana Morreale, David Puente, Michelangelo Coltelli, Miriam Carbone. In redazione Marco Carta, Vito Romaniello e Ilaria Enni, regia di Lele Biscussi. Il programma sarà disponibile anche su Dplay (sul sito www.it.dplay.com - o scarica l’app su App Store o Google Play). NOVE è visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, Sky Canale 145 e Tivùsat Canale 9.

