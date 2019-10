Nove, mercoledì Alessandro Sallusti e Giulia Innocenzi ospiti di Valentina Petrini a 'Fake'

La seconda puntata di 'Fake – La Fabbrica delle notizie' mercoledì 30 ottobre alle 23,30: si parte dall’omicidio di Luca Sacchi a Roma per una verifica sui fatti in seguito al botta e risposta tra Conte e Salvini sui presunti 'tagli alla sicurezza'

Nuovo appuntamento sul Nove di Discovery Italia con l’unico programma tv dedicato integralmente alle fake news: mercoledì 30 ottobre alle 23:30 la giornalista Valentina Petrini torna al timone di “#FAKE – La fabbrica delle notizie” e accoglie in studio il direttore de Il Giornale Alessandro Sallusti e 'la Iena' Giulia Innocenzi

Si partirà dall’omicidio a Roma di Luca Sacchi per una verifica dei fatti relativi allo scambio di battute tra Giuseppe Conte e Matteo Salvini a proposito di presunti “tagli alla sicurezza”. Tra gli altri temi affrontati: “Chi ha paura di Greta?”, le fake news su Greta Thunberg e sui cambiamenti climatici; la pillola di Avaaz, organizzazione non governativa istituita a New York che promuove attivismo su tematiche quali cambiamento climatico, diritti umani, povertà, sul riciclo di followers; l’inchiesta Sexy Camera sui profili di ragazze che in rete offrono 'servizi hot', ma che in realtà nascondono ricatti; la confessione di una vittima di bufale oggi minacciata di morte.

'Fake – La Fabbrica delle notizie' (8 episodi x 60’) è prodotto da LaPresse per Discovery Italia, scritto da Valentina Petrini, Giuseppe Colella, con Pierluigi Tiriticco, Viviana Morreale, David Puente, Michelangelo Coltelli, Miriam Carbone. In redazione Marco Carta, Vito Romaniello e Ilaria Enni, regia di Lele Biscussi. Il programma sarà disponibile anche su Dplay (sul sito www.it.dplay.com - o scarica l’app su App Store o Google Play). Nove è visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, Sky Canale 145 e Tivùsat Canale 9.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata