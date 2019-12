Myss Keta a "Quelli che il calcio": "Peace e Love sono importanti ma senza Cash a Milano non si va da nessuna parte..."

Un'esilarante Brenda Lodigiani, a Quelli che il Calcio di Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran in onda su Rai2, veste i panni della rapper mascherata Myss Keta. Intervistata da Mia Ceran, l'artista del momento ha annunciato il suo tour: "In intere nazioni: La Puglia!" E ha lanciato il suo messaggio:" Dobbiamo unire le forze non si può depilare il mondo con una sola pinzetta!" Keta ha poi presentato le Ragazze di Porta Venezia: "Lei è Peace, lei è Love, lei è Cash...Peace e Love sono importanti ma senza Cash non si va da nessuna parte..."