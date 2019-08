Mirigliani: "Festeggiamo l'80esima edizione di Miss Italia"

A poche settimane dalla finale di Miss Italia, che per i suoi 80 anni è tornata in Rai, la patron Patrizia Mirigliani racconta in esclusiva a 'Gente', in edicola da giovedì 15 agosto, le tante novità di questa edizione speciale. "Per la prima volta saranno elette due Miss Italia. La prima con il sistema del televoto, la seconda sarà invece scelta da una giuria di ex Miss alla presenza della madrina Gina Lollobrigida, che nel 1947 arrivò terza. Per quest’anno non è dunque prevista nessuna giuria tecnica".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata