Meghan trova lavoro alla Disney, la ex principessa sarà la voce di un documentario

Meghan, la (ex) principessa del Sussex, ha trovato lavoro. E' il primo da quando, con il marito Harry, ha deciso di voltare le spalle alla monarchia britannica di Sua Maestà la Regina Elisabetta e a tutto quell'ambiente ingessato. Sarà la voce di un documentario sugli elefanti prodotto dalla Disney. Il 3 aprile, sfruttando il servizio in streaming Disney Plus, si potrà quindi ascoltare Meghan in 'Elephant', un lungometraggio prodotto per celebrare il Mese della Terra. Le telecamere di Disney hanno ripreso lo spostamento degli elefanti per circa 1600 chilometri attraverso il deserto di Kalahari, in Africa meridionale. In periodo di quarantena, del resto, tutto può suscitare interesse, anche l'ennesimo 'doc' sugli elefanti se di mezzo c'è Meghan.



La 'Megxit', come è stata soprannominata dai media la separazione di Meghan ed Harry dalla famiglia reale, ricalcando il neologismo Brexit usato per definire il divorzio del Regno Unito dall'Ue, si consumerà ufficialmente tra pochi giorni, il 31 marzo. Intanto, la Markle e il suo illustre consorte, secondo quanto riporta la rivista People, nei giorni scorsi avrebbero lasciato la residenza di Vancouver per trasferirsi in una lussuosa dimora a Los Angeles, consolidando la sensazione che Meghan voglia riavvicinarsi e riappropriarsi della propria dimensione statunitense. A Los Angeles, città della (ex) principessa del Sussex, ci sono gli studios della Disney e la vita è un po' più movimentata rispetto a quella placida del Canada. Il viaggio è avvenuto sfidando il coronavirus e prima che le autorità americane potessero eventualmente chiudere le frontiere in entrata.

