Mediaset, nessun rinvio a giudizio per "Pomeriggio 5"

Dura replica di Mediaset in relazione a indiscrezioni di stampa pubblicate oggi. L'emittente di Cologno precisa che il programma 'Pomeriggio 5' non è stato oggetto di alcun "rinvio a giudizio" come erroneamente segnalato da quotidiani e siti web. "Per un grave errore è stata scambiata una semplice richiesta della Procura di Napoli con l'inizio di un iter processuale che in realtà potrebbe non avvenire, né ora né mai", sottolinea in una nota Mediaset, che "si riserva di agire in tutte le sedi, a tutela degli interessi aziendali e della reputazione di autori e conduttori del programma".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata