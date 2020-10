Alessia Marcuzzi non va in onda, positiva al Covid

Alessia Marcuzzi 'leggermente positiva' al test rapido per il Coronavirus. Lo ha annunciato la conduttrice in collegamento con la trasmissione 'Le Iene' ieri sera, dove non si è dunque presentata per la diretta perché in isolamento.

