Le novità di Mediaset: nasce 'Amici vip', tornano Celentano e la Champions

Non ci sarà Maria De Filippi alla conduzione, probabile l'arrivo di Michelle Hunziker ma la presentatrice, il cast e pure i dettagli del programma sono ancora in fase di progettazione

di Chiara Troiano, inviata

La voglia di vedere i vip in tv in panni diversi da quelli abituali ormai contagia tutti. E così, dopo 'L'isola dei famosi', il 'Grande fratello vip' e via dicendo, ora anche il talent per eccellenza avrà la sua versione celebrity. La grande novità della prossima stagione Mediaset è, infatti, la nascita di 'Amici Vip', prodotto dalla Fascino ma senza Maria De Filippi alla conduzione. Probabile l'arrivo di Michelle Hunziker ma la presentatrice, il cast e pure i dettagli del programma sono ancora in fase di progettazione. Si sa solo che saranno sei puntate, in onda già da settembre.

Non è l'unica novità presentata a Santa Margherita Ligure, luogo del cuore dell'amministratore delegato del Biscione Pier Silvio Berlusconi. La presentazione dei palinsesti, condotta da Gerry Scotti (da 35 anni in azienda), si apre infatti con le strazianti immagini della mareggiata che a ottobre scorso ha travolto la zona, per poi tributare un omaggio ai sindaci di Portofino, Santa Margherita e Rapallo, i quali hanno alacremente lavorato alla ricostruzione.

Fra i 'colpi' messi a segno, Canale5 conquista la Champions League e riporta in tv Adriano Celentano. Berlusconi non ne fa mistero, non sono soddisfatti da quanto successo con 'Adrian'. Non lo è il molleggiato per primo. Per questo si è deciso di costruire uno spettacolo nuovo, dove Adriano sarà presente, come showman e cantante.

Probabilmente per cancellare il ricordo del fallimentare appuntamento con il cartoon. Un'altra novità sarà 'Eurogames', un 'Giochi senza frontiere moderno' condotto da Ilary Blasi e Alvin. Torna il 'Grande fratello vip', questa volta con alla conduzione Alfonso Signorini.

E mentre Pier Silvio continua a sognare Fiorello in Mediaset, per il 2019/2020 si affiderà ai volti noti delle sue reti, soprattutto quelli femminili. Spazio, quindi, a Ilary Blasi, Michelle Hunziker, Alessia Marcuzzi, Maria De Filippi e Barbara d'Urso. A lei, infatti, sarà affidato ancora una volta il pomeriggio settimanale di Canale5 e confermato l'appuntamento di grande successo con 'Live non è la d'Urso'. Potrebbe traballare (per scelta della conduttrice) la domenica pomeriggio, visto che proprio in quella serata sarebbe la nuova collocazione del suo prime time (spostato dal mercoledì causa Champions). Starà a lei, precisa Berlusconi, la decisione finale.

De Filippi ripropone 'Amici' e 'C'è posta per te', ed è pure nella giuria di 'Tu si que vales' dove, salvo inconvenienti, dovrebbe arrivare Teo Mammuccari, mentre Sabrina Ferilli sarà la giurata popolare. Non mancheranno poi 'All togheter now' e 'L'isola dei famosi' (sempre con la Marcuzzi). I preserali diventeranno 4: a 'Caduta libera', 'Avanti un altro' e 'The wall' si aggiungerà 'Conto alla rovescia' con Gerry Scotti. Al via anche la 32esima edizione di 'Striscia la notizia'.

Tante le produzioni sul fronte fiction, con il ritorno di 'L'isola di Pietro' e 'Rosy Abate' e l'esordio di 'Oltre la soglia' (Pession-Marchesi), 'Il processo' (Puccini-Scianna), 'Fratelli Caputo (Frassica-Bocci), 'Scomparsi (Preziosi), 'Made in Italy' (Ferro-Buy) e 'Giustizia per tutti' (Raoul Bova).

Sul fronte Italia1 spuntano Roberto Giacobbo, con 'Freedom' che lascia Rete4, e 'Low cost' con Pio e Amedeo. Attesa per la riedizione di 'La pupa e il secchione', programma cult dello scorso decennio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata