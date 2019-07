LaF presenta i palinsesti: serie tv, produzioni inedite e documentari esclusivi

La ricerca di un’offerta originale e inedita di intrattenimento culturale, insieme alle più attese serie TV internazionali ispirate alla grande letteratura classica e contemporanea, guida sempre di più la ricca proposta autunnale di laF, la pay TV di Feltrinelli (Sky 135, Sky on Demand e Sky Go). “Le anteprime assolute di Victoria 3, de La guerra dei mondi di Bbc e del crime Stockholm Requiem confermano anche per il prossimo autunno l’ormai storico presidio di laF sulle grandi serie tv tratte dai classici della letteratura e dai bestseller mondiali. A queste si affiancano nuovi format originali e reportage internazionali che rendono ancora più ricco il nostro inedito racconto televisivo tra cultura e società, capace di intrattenere e allo stesso tempo stimolare domande, illuminare storie e raccontare passioni. Senza timore di sperimentare nuovi format e nuovi volti.”

“Un viaggio nella società che si va delineando - con tutti i toni e i colori delle emozioni - per scoprire e capire l’Italia e il mondo grazie allo sguardo competente e appassionato dei nostri protagonisti e dei loro singolari punti di vista: dopo le relazioni e le famiglie che cambiano con Chiara Francini (Love me Stranger, Love me Gender), scopriamo l’educazione e l’importanza della scuola per il nostro futuro con Marco Balzano e i migliori insegnanti italiani (Prof - La Scuola siamo noi) e riscopriamo la bellissima provincia italiana con Anna & Simone, guidati dalle nuove storie di tanti stranieri che hanno scelto di vivere nel nostro Paese (Voglio vivere in Italia). Un approccio che si estende anche al mondo, con i nuovi grandi reportage di Simon Reeve (BBC) e Bill Weir (CNN), gli ultimi racconti postumi di Anthony Bourdain e i viaggi di nuovi esperti internazionali per parlare di ecologia e sostenibilità, culture e stili di vita, luoghi e modi di vivere.”

Cultura - “In autunno si amplia anche il racconto culturale di laF, sempre rivolto agli amanti della parola e del pensiero originale (Fuori la Voce, con le storie di copertina di Stefano Massini e tanti ospiti preziosi e inediti), agli appassionati di libri di tutte le età (Lettori Young), dei grandi maestri della letteratura italiana (Fuoco Sacro - Il talento e la vita con Federica Fracassi, Paolo Sassanelli, Pietro De Silva, Sonia Bergamasco ed il racconto di Paolo di Paolo) e al popolo social degli eventi culturali (Effe come Festival con Marta Perego).”

Documentari e Film d’autore - “Infine la stessa passione per un certo modo di raccontare il mondo e i suoi protagonisti guida l’esclusiva selezione di documentari e di film d’autore (laF Film Festival) che completano l’unicità dell’intrattenimento culturale offerto dal nostro canale”.

