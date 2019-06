La Rai interviene dopo le offese a Falcone e Borsellino a 'Realiti': "Parole indegne"

La Rai interviene sulle polemiche per le offese a Falcone e Borsellino durante la prima puntata di 'Realiti' di Enrico Lucci andata in onda mercoledì 5 giugno. "La Rai ritiene indegne le parole su Giovanni Falcone e Paolo Borsellino pronunciate da due ospiti della puntata di Realiti, andata in onda su Rai2 in diretta - fa sapere l'azienda con un comunicato -. Direttore di Rete, conduttore, autori sono stati ampiamente sensibilizzati sulla necessità di porre la massima attenzione sulla scelta degli ospiti, delle tematiche e sulla modalità di trattazione di argomenti 'sensibili'; in coerenza con quanto ogni giorno la Rai testimonia attraverso programmi, eventi speciali e fiction dedicati alla sensibilizzazione della collettività contro la criminalità organizzata e a sostegno della memoria dei tanti martiri delle mafie. L’Azienda ha avviato un’istruttoria per ricostruire tutti i passaggi della vicenda".

La polemica è stata innescata dalle parole pronunciate dal cantante neomelodico Leonardo Zappalà, ospite in trasmissione che parlando dei due magistrati uccisi dalla mafia aveva detto: "Queste persone che hanno fatto queste scelte di vita le sanno le conseguenze. Come ci piace il dolce ci deve piacere anche l’amaro".

