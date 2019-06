L'amica geniale è la miglior serie Tv al festival di Montecarlo

"Il Premio come miglior serie che L'amica geniale vince al Festival della Tv di Montecarlo rappresenta un riconoscimento prestigioso della qualità del lavoro e della strategia editoriale e produttiva della Rai". Lo dichiara Eleonora Andreatta, direttore di Rai Fiction, che continua: "Abbiamo raggiunto questo risultato, già largamente premiato dagli ascolti su Rai1 e dalle vendite internazionali, grazie all'eccellenza narrativa del bestseller di Elena Ferrante che ha collaborato alla sceneggiatura con Francesco Piccolo e Laura Paolucci, alla densità autorale della regia di Saverio Costanzo e alla grande professionalità dimostrata a tutti livelli, dai costumi alla scenografia. Un premio alla qualità che l'Italia è in grado di portare in una fiction che ha una proiezione internazionale e in cui la Rai fa da cerniera tra l'iniziativa di produttori nazionali come Wildside e Fandango, Tim Vision, Umedia e un player globale come HBO".

"Una qualità - conclude Andreatta - che ha i volti indimenticabili delle interpreti delle amiche protagoniste Lila e Lenù, nelle diverse età . È un motivo di orgoglio questo premio che, mentre stiamo realizzando la seconda serie, rafforza le motivazioni, le ambizioni e la dimensione progettuale della fiction della Rai e del servizio pubblico".

