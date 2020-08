Italia 1, stasera la musica di "Radionorba Vodafone Battiti live"

Stasera in prima serata su Italia 1, quarta puntata di "Radionorba Vodafone Battiti live", l'unico appuntamento televisivo dell'estate musicale italiana presentato da Alan Palmieri con Elisabetta Gregoraci.

Per questa 18esima edizione il palco di Radionorba, primo a riportare la musica live in televisione, avrà un'unica scenografia, il Castello Aragonese di Otranto, ma la kermesse manterrà la sua forte identità itinerante. 15 esibizioni, infatti, si svolgeranno "on the road" in altrettante location pugliesi: Alberobello, Altamura, Andria, Bari, Brindisi, Castellana Grotte, Foggia, Gallipoli, Lecce, Mesagne, Molfetta, Ostuni, Taranto, Trani e Vieste. Oltre a queste città, che ospiteranno le esibizioni di altrettanti cantanti, saranno coinvolte anchecinque località marittime: Giovinazzo, Manfredonia, Mola di Bari, Monopoli e Porto Cesareo. In ogni puntata l'attrice e webstar Mariasole Pollio darà la possibilità al pubblico che seguirà lo show in spiaggia, di interagire con gli artisti sul palco.

Come sempre, la rassegna accoglierà alcuni dei nomi più importanti della musica italiana e internazionale. Protagonisti della quarta puntata: Irama, Annalisa, Francesco Gabbani, The Kolors, Gigi D'Alessio, J-Ax, Clementino, Le Vibrazioni, Elodie,Takagi&Ketra, Chadia Rodriguez,Federica Carta, Shade, Diodato, Mr Rain,Emma Muscat, Astol, Gaia, Ernia, Il Tre. La regia è affidata a Luigi Antonini.

