Italia1, mercoledì la quinta tappa di 'Battiti Live' di RadioNorba

Ultimo appuntamento con 'Battiti Live', l'evento musicale itinerante di Radionorba presentato da Alan Palmieri con Elisabetta Gregoraci, mercoledì 7 agosto in prima serata su Italia 1. Quest'anno, la rassegna - giunta alla diciassettesima edizione - accoglie alcuni dei nomi più importanti della musica italiana ed internazionale.

Nell'ultima puntata, dal molo San Nicola di Bari saliranno sul palco di 'Battiti Live': Alessandra Amoroso, Francesco Renga, Ofenbach, Måneskin, Fabrizio Moro, il rapper Achille Lauro, la trapper Elettra Lamborghini, i Boomdabash, Max Pezzali, Francesco Gabbani, Elodie, Annalisa, la Dark Polo Gang e Joey. In scaletta anche Lp, la cantautrice italo-americana ai vertici delle classifiche di tutta Europa. Immancabile l'appuntamento con Gabry Ponte e la sua 'discoteca italiana', un remix di successi di ogni tempo pensato in esclusiva per Radionorba Battiti Live. La webstar e attrice 15enne, Mariasole Pollio, 'inviata speciale' nella piazza, darà voce ai numerosi fan che potranno interagire rivolgendo domande ai loro beniamini.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata