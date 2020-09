Gregoraci pronta al Gf Vip: Felice di iniziare questa avventura, prontissima ma con un po' di ansia

Elisabetta Gregoraci, ospite della prima puntata di 'Verissimo' su Canale 5, ha commentato la sua partecipazione al Grande Fratello Vip a partire da lunedì. "Sono prontissima. Un po' di ansia, sono agitata, non dormo da giorni però sono felice di iniziare questa nuova avventura" ha dichiarato. "Ho parlato tanto con mio figlio - ha aggiunto - Nathan è un bambino molto maturo e parto serena. Flavio (Briatore) non era contentissimo di questa decisione, ne abbiamo parlato e gli ho spiegato che volevo fare questa esperienza. Era giusto che la facessi in questo momento". Trovare l'amore nella 'Casa'? "Non penso sia il posto ideale quello. Spero di trovare dei compagni di viaggio con cui stare bene, per l'amore vediamo" ha risposto Gregoraci.

A proposito di Flavio Briatore Gregoraci ha dichiarato: "Ci ha fatto prendere un bello spavento ma adesso sta bene. Ha contratto anche lui il Covid ma per fortuna non ci sono state complicazioni e non ha avuto problemi respiratori. Ci siamo spaventati tantissimo, perché è una bruttissima malattia. Nathan, il mio bambino, è grande e capisce tutto. Abbiamo fatto delle videochiamate, si è tranquillizzato subito". E poi ha aggiunto: "Nonostante il matrimonio sia finito da tre anni rimane sempre un grande affetto. Sono sempre presente nella vita di Flavio, perché siamo stati innamorati per 13 anni. Lui sa che può contare sempre su di me, io ci sono sempre".

