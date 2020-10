Grande Fratello Vip, Gregoraci chiude polemica con Briatore

Denis Dosio squalificato dal Grande Fratello Vip. Denis, che era in nomination, è colpevole di aver detto una bestemmia e, come annunciato da Alfonso Signorini, Mediaset non può non prendere provvedimenti. Per questo Dosio è stato eliminato, annullando il televoto. Il ragazzo si è scusato e ha salutato i compagni, visibilmente dispiaciuti per la situazione: "E' giusto - ha detto Denis -. Mi raccomando non fate il mio stesso errore".

La puntata è proseguita con un focus su Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. In confessionale la showgirl ha chiarito di non aver mai detto di voler fare l'amore con lui, nonostante l'avvicinamento: "Abbiamo molta complicità, e siamo belli insieme, non solo quando balliamo. Anche quando mi chiede un abbraccio è stupendo. Ma ho detto a Pierpaolo che deve stare tranquillo: ho messo dei paletti".

In Mistery Room, poi, Elisabetta è stata informata del fatto che i legali di Flavio Briatore hanno precisato che l'imprenditore non avrebbe lasciato la showgirl da sola al funerale di sua madre, come da lei raccontato in settimana. Gregoraci ha risposto, riferendosi ad un'intervista rilasciata da Briatore in cui la invitava a rinunciare agli alimenti, spiegando che "io ho sempre lavorato anche quando ero la signora Briatore". Ma Elisabetta non vuole andare oltre e desidera spegnere le polemiche: "Signori si nasce, non si diventa".

Per quanto riguarda le nomination, nei prossimi giorni si sfideranno Adua, Franceska, Tommaso e Andrea. Appuntamento lunedì per scoprire l'eliminato.

