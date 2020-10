GfVip, scontro tra Gregoraci e Orlando: "Ti intrometti in ogni discussione"

Pranzo infuocato al Grande Fratello Vip. Continuano infatti le incomprensioni all'interno della Casa dopo la puntata live di ieri e a tavola scoppia la discussione tra Elisabetta Gregoraci e Stefania Orlando, 'a causa' di una frase di troppo della Gregoraci. Durante un confronto tra la Orlando e la Brandi, Elisabetta avrebbe infatti confessato di non sopportare i troppi litigi e di preferire le serate in cui si scherza e si canta. Stefania, sentitasi chiamata in causa, precisa: "Io non voglio litigare, è che purtroppo sono un po' precisa (…) non mi piace che Elisabetta dica a volte non c'è la serata bella perché si sparla. Qui si parla, non si sparla. Tu mi hai sentito sparlare?". Elisabetta ribadisce il suo pensiero e provoca la compagna, a suo dire spesso intenta a mettere il becco nelle discussioni altrui: "Ho espresso un mio pensiero, siamo sempre chi in un angolo chi un altro. Si respira un clima di tensione spesso e volentieri. A te te piace de più così, che te devo di amore mio. Menomale per te. A me piace più stare in compagnia. Si litiga molto ed è la verità, a te piace! (…) In ogni discussione sei lì che ti intrometti". La discussione continua con Stefania che accusa Elisabetta di non averle mai detto in faccia queste cose ("Tirala fuori prima la verità, non quando ti rispondo") e alza il tono di voce: "Se cerchi la discussione io te la do tranquillamente, così esci fuori anche un po'!". "Che fai mi minacci?" risponde Gregoraci invitando Stefania a nominarla nella prossima puntata. Una volta in stanza, Elisabetta, con Matilde e Dayane, ribadisce di non aver compreso la reazione di Stefania durante il pranzo. A sua volta, Stefania, parlando con Adua e Maria Teresa, appare provata dalla discussione

