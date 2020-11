GfVip, nuovo chiarimento Gregoraci-Pretelli. Guenda attacca Elisabetta

Lungo confronto tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli dopo la puntata in diretta del Grande Fratello vip. Durante il live Elisabetta è stata accusata da alcuni coinquilini di usare l'amicizia speciale con Pierpaolo solo per proseguire il percoso all'interno della casa, mentre l'ex velino è stato definito un 'cagnolino' al suo seguito.

Dopo la diretta i due si confrontano in stanza con l'intermediazione di Andrea Zelletta che difende la coppia. Zelletta cerca infatti di tirare fuori la grinta di Pierpaolo e la sua motivazione a lottare per Elisabetta, nonostante l'ex velino sembri molto affranto.

"Vorrei cose che Elisabetta non può darmi ovviamente ma il nostro rapporto mi piace", confida lui. "Non è bello che la gente dica che resto vicino a te per andare avanti", sostiene la Gregoraci ribadendo di essere stanca che in puntata si parli solo della loro 'unione'. La conduttrice, in realtà, in diretta è stata attaccata anche da Guenda Goria, eliminata venerdì scorso, che ha ammesso di non avere troppa nostalgia per molti vip della Casa.

In settimana, in un’intervista, aveva ’sparlato’ di molti di loro, in particolare di Elisabetta, definendola una donna senza umanità e scioccante. “Hai avuto 50 giorni per dirmi le cose in faccia. Mi hai anche voluta nel cucurio con te”, è sbottata la Gregoraci. “Spettina la tua umanità”, ha rincarato la dose la Goria.

Antonella Elia, opinionista in studio, la spalleggia: “Sei finta”. Elisabetta non ci sta: “Ma che ne sai tu? Ma che ne sai? Troppo facile parlare di Briatore”. a sedare gli animi è intervenuto Signorini ricordando che “non è tutto oro quel che luccica” e che non si possono giudicare vite che non si conoscono.La puntata si è conclusa con nuove nomination: al televoto andranno Massimiliano Morra, Paolo Brosio, Francesco Oppini, Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando.

