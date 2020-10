GfVip, Gregoraci la meno votata: ancora in nomination. Nuove coccole con Pretelli

Ennesimo chiarimento tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli dopo la diretta del Grande fratello vip. In puntata infatti la conduttrice aveva ammesso di pensare a qualcuno fuori dalla casa, e che non si trattava dell'ex velino. Ma aveva anche lasciato intendere che qualcosa con Pierpaolo effettivamente potesse nascere.

Dopo la diretta, in cui la Gregoraci ha rischiato di uscire dalla casa perché è risultata la meno votata tra i tre concorrenti in nomination (ma il conduttore Alfonso Signorini ha poi svelato che il televoto non prevedeva l'eliminazione), i due si sono trovati a chiacchierare sul divano. "Ci sono rimasto male", ha spiegato Pierpolo facendo riferimento all'eventuale uscita di Elisabetta "perché ci tengo tanto a te, come te lo devo dire? in che lingua? il gioco va bene fino a un certo punto, ma se c'è altro poi non gioco più. mi capisci?", ha incalzato lui. La Gregoraci ha deciso di rispondergli in modo segreto dalle telecamere utilizzando le mani come foglio e le dita come penna, in una sorta di messaggio in codice. "Che devo fare?" le ha chiesto ancora lui. "Niente più", ha risposto lei, continuando a 'parlargli' con le mani. Il dialogo è finito con un lungo abbraccio.

Durante la notte però Pretelli non riesce a dormire e si ritrova in giardino da solo da piangere. Poco dopo lo raggiunge Elisabetta in un ennesimo confronto. Pierpaolo le spiega di stare pensando al figlio, ma soprattutto le rivela di aver paura che lei possa ancora uscire dalla casa nella puntata di venerdì prossimo. La Gregoraci infatti è andata direttamente in nomination insieme a Stefania Orlando, Francesco Oppini, Guenda Goria e lo stesso Pierpaolo. "Cerchiamo di stare bene in questi giorni", lo conforta la conduttrice.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata