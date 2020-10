GfVip, Elisabetta scrive lettera a Pierpaolo e ammette: "Penso a qualcuno fuori"

Nuove confessioni tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli durante la diretta del Grande Fratello vip. In puntata infatti la conduttrice ammette di pensare a qualcuno fuori dalla casa, che non è l'ex velino. Essendo in nomination, e con la paura di uscire per sempre, Elisabetta ha scritto una lettera a Pierpaolo.

Nel live, Pretelli viene mandato da Alfonso Signorini in Mistery dove viene proiettata la clip dei momenti della settimana trascorsi insieme a Elisabetta. L'ex velino è convinto che la conduttrice abbia un legame fuori dalla Casa. "Io le sono stato vicino perché era in nomination ma ho iniziato a realizzare, non è facile trasformare qualcosa di più di un'amicizia in un'amicizia", ha spiegato Pretelli rivelando di non dormire da 4 giorni per la paura che Elisabetta potesse uscire dalla Casa. "Le emozioni più belle le ho vissute con lei", ha ammesso. "Lei per me è il fulcro dentro la casa, è il primo pensiero la mattina".

Sapendo di essere a rischio uscita, Elisabetta gli ha scritto una lettera per ringraziarlo della loro "speciale amicizia": "Grazie perché la mia avventura qua dentro non sarebbe stata la stessa senza di te, non avrei trovato la forza e l'energia - ha scritto la showgirl -Grazie per i tuoi occhi così belli che ogni volta che mi guardavano mi scaldavano il cuore. Grazie per i tuoi abbracci così sinceri. Grazie per i tuoi sorrisi che mi aiutavano ad andare avanti tutte le volte che mi sentivo giù di morale. Pensami. Io lo farò sempre. Mi mancherai un sacco". L'ex velino si è commosso, confessando ancora una volta di essere vicino a innamorarsi. I due si sono poi incontrati nel 'Cucurio' e si sono stretti in un lungo abbraccio. Signorini ha subito incalzato la Gregoraci per sapere se avesse qualcuno di importante fuori dalla casa. "Io non so se ho qualcuno che mi aspetta ma da quando sono qui mi capita di pensare a una persona. Che non è Pierpaolo", ha ammesso lasciando però aperte le possibilità di un rapporto con l'ex velino una volta usciti dal programma. "Io volevo iniziare il percorso nel Gf con la testa libera, non penso che questa persona sappia niente", ha aggiunto lei. Per un ipotetico futuro con Pierpaolo nella casa ha ammesso di essere ancora indecisa. Ma tutto lascia presagire che il legame tra i due possa rinsaldarsi.

