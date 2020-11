GFVip, Bettarini squalificato e Brosio eliminato: nuovo aereo per i 'Gregorelli'

Nuovo aereo per Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. All'indomani della puntata del Grande Fratello vip, che ha visto la squalifica di Stefano Bettarini per aver pronunciato una bestemmia e l'eliminazione al televoto di Paolo Brosio, la coppia ha ricevuto un nuovo aereo con scritto 'Tutto nascosto negli occhi'. I due, sorpresi in giardino a prendere il sole, si sono abbracciati. L'ex velino aveva già ricevuto in mattinata una sorpresa: un aereo nel cielo tutto per lui da parte dei fan con la scritta 'Sorridi, sei l'anima del Gf'.

Intanto i 'vipponi' affrontano la prima giornata dopo la diretta di lunedì: nel corso della puntata di ieri sera infatti Stefano Bettarini è stato squalificato per aver pronunciato una bestemmia. Bettarini ha amesso: “Mi sono reso conto immediatamente di quello che m’era sfuggito (…) E’ un modo che ho nel dire delle cose ma non penso di voler offendere o mancare di rispetto a nessuno (…) Chiedo scusa”. Il conduttore ha aggiunto: “Da una vecchia volpe come te non me lo sarei aspettato”, riferendosi al fatto che il concorrente è all’ottavo reality.

Eliminato poi anche Paolo Brosio, in nomination con Stefania Orlando 28%, Maria Teresa Ruta 26%, Francesco Oppini 18%, Massimiliano Morra 14%, Andrea Zelletta 11%.

