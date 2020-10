Gf Vip, un'aereo per Gregoraci: il messaggio delle amiche

Passa l'aereo dei messaggi sopra la Casa del Grande Fratello Vip e lascia dolci messaggi per alcuni concorrenti. "Sei l'epicentro del mio terremoto", ha letto Francesco Oppini mentre il gruppo felice continuava a domandarsi per chi fosse il romantico messaggio. "Per me!", ha detto emozionata Elisabetta Gregoraci contenta che questo fosse "il primo aereo di questo Gf!". Guenda Goria le ha fatto notare che si tratta di un messaggio d'amore, ma la showgirl non ha rivelato il mittente di questo pensiero. Pierpaolo Pretelli non sembra aver apprezzare particolarmente il messaggio, e Tommaso Zorzi ha commentato ironico: "Un uomo distrutto". La Gregoraci ha poi confessato allo stesso influencer che si trattava di un messaggio di alcune amiche: "C'è un gruppo e abbiamo questa frase. Mi hanno fatto sentire il loro calore" .

Il Grande Fratello ha intanto riportato in Casa dal Cucurio Myriam Catania, Zorzi e soprattutto Morra, che ha appianato i contrasti con Oppini e ha parlato dei suoi sentimenti con la Goria: tra i due nel corso delle settimane si è creato un certo feeling. "Fosse un'altra situazione sarebbe diverso", ha esordito l'attrice riferendosi alla relazione che Morra ha fuori dalla Casa. Lui ha risposto confermando che "è una situazione molto complessa". La Goria, poi si è esposta dicendo di aver sentito la sua mancanza, e Morra ha replicato che non se la sente di darle una risposta ma che lei gli piace.

