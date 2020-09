Gf Vip, tutti contro Fulvio. Elisabetta: "Prima offende poi si scusa, è falso"

Il Grande Fratello Vip è iniziato da poco più di una settimana e nella casa si intravvedono le prime divisioni. Mentre Francesco Oppini, Tommaso Zorzi e Andrea Zelletta, in camera, avanzavano ipotesi su chi potesse essere il prossimo concorrente eliminato, facendo riferimento soprattutto all'ex fidanzata di Sgarbi Franceska Pepe e allo scrittore Fulvio Abbate, è arrivata Elisabetta Gregoraci. Nella puntata precedente, Elisabetta era stata protagonista di un primo scontro con l'intellettuale Abbate.

Oggi quando Zelletta l'ha resa partecipe del fatto che lui avesse chiesto scusa a Tommaso Zorzi dopo aver espresso un cattivo giudizio su di lui, la presentatrice non è sembrata stupita: “Lui fa sempre cosi. Prima offende e poi chiede scusa. È falso!", ha dichiarato. Gli altri inquilini non l'hanno contraddetta. “Mi dispiace dirlo ma sta venendo fuori che Fulvio non è un puro. Non è trasparente”, ha ammesso anche Oppini, in riferimento alle sentenze che lo scrittore ha dato nel corso della settimana sugli altri concorrenti.

Diversi concorrenti hanno poi espresso pareri negativi proprio sul suo comportamento. Al gruppo si sono uniti anche Adua del Vesco e Matilde Brandi, secondo cui l'intellettuale "si è reso conto che ha sbagliato, io glielo ho detto che non può dire le cose in modo così diretto, magari non lo fa per offendere". Elisabetta è intervenuta dicendo che "offende eccome", dimostrando sempre di più il suo disappunto verso l'inquilino della casa.

Nell'ultima puntata in diretta, al televoto è finito proprio Fulvio insieme a Franceska, Massimiliano Morra e Matilde Brandi.

