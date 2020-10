Gf Vip, spuntini nel Cucurio e nostalgia tra Gregoraci e Pretelli

Cucina e snack nella Casa del Grande Fratello Vip. I concorrenti hanno ricevuto degli spuntini dagli sponsor, mentre i quattro 'famosi' confinati nel Cucurio hanno cucinato e poi mangiato una cena speciale. Elisabetta Gregoraci, Massimiliano Morra, Adua Del Vesco e Guenda Goria hanno dovuto preparare gli gnocchi, dopo aver pelato le patate. "Sono belli! E che buoni", hanno detto i quattro concorrenti, mangiandoli di gusto.

"Grazie Grande Fratello, abbiamo imparato una nuova cosa e ci siamo divertiti", ha detto la Gregoraci. Tutti hanno mostrato i loro piatti alla telecamera, l'atmosfera era molto rilassata.

Elisabetta ha poi chiacchierato con Pierpaolo Pretelli attraverso la porta che separa l'area dal resto della Casa. "Ehi mora", l'ha chiamata lui da una parte del muro di legno, a cui lei ha risposto sorridente "Ehi moro". "Oggi ci siamo allenati, una giornata un po' insolita. Ho sentito anche la tua mancanza", le ha detto subito l'ex tronista. "Anche tu mi sei mancato un sacco", ha risposto lei, nostalgica. Hanno commentato divertiti il comportamento del resto del gruppo: "Sempre le solite dinamiche", ha detto ridendo Elisabetta, alludendo al fatto che si sentisse la voce della contessa Patrizia De Blanck anche attraverso il muro. E poi ha raccontato la sua serata: "Abbiamo pulito la casa, abbiamo pelato le patate e chiacchierato, anche se non ci siamo potuti allenare perchè non c'è un tappetino né niente. Alla fine abbiamo preparato e mangiato gli gnocchi: è passata bene oggi, non ci sono stress qui". L'ex velino le ha poi detto, nostalgico: "Che brutto sentirti e non poterti abbracciare". Pretelli si è detto comunque contento per la tranquillità dimostrata dalla conduttrice e le ha chiesto se si fosse messa gli occhiali. "Come facevi a saperlo? Mi conosci troppo bene", ha risposto Elisabetta. "Lo capisco dall'orario, senza neanche vederti", ha ribattuto lui.

