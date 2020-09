Gf Vip, serata di forti emozioni. Ballo appassionato Gregoraci-Pretelli

Il momento clou della puntata di prime time del Grande Fratello Vip, dopo le emozioni iniziali con Gabriel Garko, è stato senza dubbio quello della prova di ballo dei concorrenti. Dopo le numerose prove, tutti hanno dato vita a uno show entusiasmante, anche per l'emozione da 'ballerini alle prime armi'. Il ballo appassionato tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, pericolosamente vicini, si è concluso con una presa in stile 'Dirty Dancing': Matilde Brandi è entrata sulla pista e ha tirato su la gonna di Elisabetta in modo che fosse più comoda per il difficile passo, poi la Gregoraci ha preso lo slancio ed è stata sollevata in aria da Pretelli. Una mossa da rivedere, non certo alla Patrick Swayze. Ma dallo studio c'è chi apprezza: "Tra loro scorreva una vena erotica pazzesca, era sesso puro", commenta Antonella Elia. Alfonso Signorini, però, è categorico: "La presa non andava, come ballerini siete bocciati, non avete conquistato il vostro budget della settimana". Le sue parole causano una generale delusione.

La puntata era iniziata con Gabriel Garko che ha fatto una sorpresa alla sua ex Adua Del Vesco. I due non hanno nascosto le loro emozioni, e la commozione in studio e nella casa è stata forte. Alla fine i due si sono abbracciati, con Signorini che ha chiesto scusa "per non aver fatto rispettare le distanze sociali". "Adua sarà nella mia vita da oggi in un altro modo, e non ci perderemo più", ha concluso Garko.

Tra i più emozionati per l'incontro Elisabetta Gregoraci che ha commentato: "Penso che lui abbia fatto bene, ha fatto una cosa bellissima e starà molto meglio da ora in poi".

Non si sono invece sopite le tensioni tra Elisabetta e Fulvio Abbate, dopo le critiche di lei nei giorni scorsi. Abbate ha provato a spiegare agli altri concorrenti il suo comportamento nella casa. Quando è risultato tra i 'salvi', Signorini ha chiesto alla Gregoraci se ne fosse contenta, e lei ha risposto ironica: "Moltissimo". Abbate è comunque tornato in nomination per l'eliminazione, con Franceska, Massimiliano e Adua.

