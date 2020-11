Gf Vip, riavvicinamento fra Elisabetta Gregoraci e Stefania Orlando

Nella casa del Grande Fratello Vip, se Elisabetta Gregoraci è sempre più distante da Pierpaolo Pretelli sembra invece avvicinarsi a Stefania Orlando. Nonostante le due non siano sempre andate d'accordo, in un momento di sconforto di Stefania è proprio Elisabetta a consolarla. Mentre la Orlando piange, la Gregoraci, accantonando i passati contrasti, le si avvicina per rassicurarla: "Non devi piangere, tu sei fondamentale qua dentro". E la showgirl con la voce spezzata risponde: "Non volevo fare casini, ma qua ne ho fatti un sacco".

Stefania spiega di sentire la forte mancanza dei suoi affetti e di iniziare a soffrire la le difficili dinamiche del gioco: "Sono stanca, diciamo che avevo bisogno di sentire un pò del vostro affetto". Andrea, colpito dalla scena, rivolgendosi ad Elisabetta aggiunge: "Questa scena di voi due vicine è bellissima, siete due donne forti qua dentro". E la Gregoraci dice a Stefania: "Mi fai arrabbiare ma non devi mollare".

