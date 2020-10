Gf Vip, reazioni al video della Brandi e aerei a sorpresa per i 'Gregorelli'

Nervosismo a mille per i concorrenti in vista della diretta di stasera

Ci si prepara alla diretta di stasera, nella Casa del Grande Fratello, e il nervosismo è a mille. Gli equilibri sono alterati da quando il Gf ha mostrato ai concorrenti un videomessaggio da parte dell’ex concorrente Matilde Brandi: le reazione dei Vip ai suoi commenti taglienti sono state esplosive e sembrano essersi creati due gruppi dominanti tra chi la supporta ancora e chi la accusa di falsità.

Chi ha portato avanti la 'battaglia' contro le affermazioni della ballerina è stato Tommaso Zorzi che ha accusato di incoerenza chiunque non abbia preso una posizione netta contro di lei. Ne sa qualcosa Elisabetta Gregoraci, che ha dovuto difendersi dalle parole offensive dell’influencer. Ora la conduttrice sembra avere le idee chiare sul suo coinquilino e la sua cerchia più fidata: “Mi manca di rispetto.

Non sono mica la sua burattina come Stefania, lei fa il cagnolino”, ha detto a Rosalinda Cannavò. La showgirl non ha mai nascosto il suo disappunto per il duo Zorzi-Orlando ed è certa che i due Vip abbiano la stessa visione sui compagni da nominare: “Si mettono d’accordo dall’inizio quei due”.

Se la mattina non è stata serena, almeno una buona notizia per la conduttrice è arrivata: il silenzio del giardino è stato interrotto dal ronzio di un aereo che si stava avvicinando, e in cielo è comparso il messaggio 'Gregorelli la parte + bella del Gf. 1Penny? Fans' (formando una crasi tra i due cognomi Gregoraci e Pretelli).

Elisabetta è corsa a guardare e dopo aver letto l’inaspettato regalo, ha abbracciato con affetto Pierpaolo Pretelli. “Il nostro primo aereo”, ha esclamato lei, aggiungendo “grazie Fans, grazie mille”.

L'ex velino è rimasto impietrito dalla gioia: “Mi è venuta la pelle d’oca”. Aereo anche per Dayane Mello, che ha ricevuto parole di incoraggiamento dai fans, autodefinitisi "la sua vera famiglia".

