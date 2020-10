Gf Vip, questioni di famiglia e nuove nomination nella Casa

Salvati tutti i nominati dall'eliminazione, torna la quiete nella Casa del Grande Fratello Vip.

La puntata di ieri sera ha portato alla luce il segreto dei messaggi 'in codice' tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli: la showgirl gli avrebbe fatto una confidenza su quello che potrebbe accadere fuori dalla Casa tra loro.

È andata poi avanti la questione di famiglia che vede protagonista l'attrice Guenda Goria, al centro di delicate affermazioni della madre Maria Teresa Ruta nella Casa e del padre Amedeo Goria sui tabloid. Il Grande Fratello le ha infatti mostrato un'intervista del padre in cui parla di loro: Alfonso Signorini ha fatto vedere l'intervento del conduttore in televisione dove parla della figlia, sottolineando di aver sempre sempre dato maggiori attenzioni a lei rispetto che al figlio Gian Amedeo, e le rimprovera di averlo accusato in più di un'occasione: "Lei è bipolare, sono il suo capro espiatorio".

L'attrice è rimasta scossa, e ha risposto: "Non è bello avere un attacco così da mio padre".

Sono sei ora i Vip in nomination: ancora Elisabetta, Francesco Oppini, Pretelli, sia la Goria sia la Ruta e Stefania Orlando.

I sette risparmiati hanno fatto un appello ai propri fan affinché si attivino per salvare un Vip in Nomination a propria scelta: Rosalinda Cannavò ha scelto Pretelli perché "è una persona pura e semplice", e a lei si sono aggiunti Massimiliano Morra, che giudica l'ex velino "un ragazzo umile e altruista", e Andrea Zelletta. Tommaso Zorzi ha scelto Guenda perché, anche dopo le parole del padre, gli è apparsa come una persona che ha dovuto lottare più di altri per affermarsi. La contessa Patrizia De Blanck ha voluto salvare Elisabetta in quanto bravissima madre e ottima figlia. Enock Barwuah vorrebbe invece salvare Oppini perché "ha tanto da dare e crede in lui", mentre Dayane Mello ha indicato la Ruta perché si prende cura di tutti gli abitanti della Casa. Nessuno ha votato la Orlando, che ironicamente afferma di essere la più amata della Casa.

