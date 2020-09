Gf Vip, prove di ballo: coppie sotto esame per la sfida a Elisabetta e Pierpaolo

Nella Casa del Grande Fratello Vip è arrivato l'annuncio che ricorda a Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci dell’esibizione di ballo a coppia prevista per il prime time. Ai due sarà affiancata una coppia di sfidanti per la prova di stasera. Matilde Brandi ha quindi allenato i concorrenti per il ballo sulle note di Dirty Dancing. La coppia migliore sarà scelta per competere.

Intanto fuori dalla casa Selvaggia Lucarelli critica Elisabetta Gregoraci, definendola troppo lamentosa solo per attirare l'attenzione, ma la showgirl non può risponderle, visto che gli smartphone non sono ammessi nel reality. Chissà che nella diretta di questa sera le vengano riportate le critiche e che possa replicare in diretta.

