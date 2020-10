Gf Vip, Pretelli 'teme' il russatore Brosio. E avverte Elisabetta: "Cambio stanza"

Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, scampati alla eliminazione dal Grande Fratello vip, restano sempre in primo piano nelle vicende della casa. Al Gf, come ogni situazione in cui è richiesta la convivenza, ci sono anche i piccoli problemi pratici della quotidianità. Come quello di Pierpaolo, che 'teme' che Paolo Brosio nella notte possa russare. Una preoccupazione della quale mette a parte la Gregoraci.

Pretelli avverte Elisabetta della sua intenzione di cambiare stanza da letto, pur di garantirsi una notte di sonno tranquilla: "Io, se russa me ne vado...". Fra un bacetto e un abbraccio Pierpaolo rivela la sua preoccupazione a Elisabetta, che appare piuttosto divertita. "Te ne vai di là? Ciao", gli dice Elisabetta.

Un momento divertente, quello delle confidenze sul russio di Brosio, dopo il lento romantico ma struggente che Gregoraci e Pretelli, in attesa di sapere se sarebbero stati eliminati, hanno ballato quando ancora si chiedevano se sarebbe stato il loro ultimo ballo nella casa.

Invece per loro ci sono ancora dei giorni da condividere, vista l'eliminazione di Guenda Goria. E non hanno da temere neanche la puntata di lunedì, visto che in nomination sono finiti Francesco, Maria Teresa e Massimiliano.

