Gf Vip, Pretelli e Gregoraci confidenti, arrivano aerei per quasi tutti

Messaggi aerei per i concorrenti del Grande Fratello Vip. I partecipanti della quinta edizione hanno infatti ricevuto diversi pensieri di supporto e conforto dal cielo sopra la Casa. "Buono come il cuore di Napoli" è lo striscione dedicato a Massimiliano Morra, mentre un fan lo ha appellato con il suo vero nome, Gabriele, accostandolo a quello di Rosalinda Cannavò: "Rosa, Gabry voi il bene più prezioso". I due attori si sono commossi.

Natalia Paragone ha poi inviato un messaggio d'amore ad Andrea Zelletta, insieme alla sorella di lui, Alessia. Uno striscione infine dice di tifare per la squadra della stanza blu contro quella arancione. Il messaggio va a supporto dei coinquilini Tommaso Zorzi, Stefania Orlando, Maria Teresa Ruta e Guenda Goria, spesso visti come la fazione 'perdente' della Casa.

La Goria, mentre arrivavano i teneri pensieri per i concorrenti, è scoppiata in lacrime perché non aveva ricevuto niente: "Non mi sostiene nessuno, non mi mandano nemmeno un saluto". È poi arrivata la madre per consolarla.

Nel frattempo la Gregoraci e Pretelli si sono lasciati andare alle confidenze. Ieri sera lui le ha detto, sotto le stelle: "Mi sento molto fortunato" mentre Elisabetta, ha risposto: "Grazie che lo dici perché mi faccio mille problemi ogni giorno" e con un velo di amarezza ha aggiunto che "non voglio ferirti o litigare con te". Oggi invece l'ex tronista ha detto che l'esperienza al Gf Vip, nonostante la convivenza forzata lo stia mettendo a dura prova, "è come un viaggio dove torni bambino e che al tempo stesso ti mette in difficoltà psicologicamente". La conduttrice gli ha confessato le sue preoccupazioni: "Non me lo sarei aspettato così difficile, voglio proteggerti e non voglio che il nostro legame ti penalizzi", ma lui ha ribattuto: "Non ti devi fare problemi, io sono molto geloso dei nostri momenti e nessuno si deve intromettere".

