Gf Vip: Pretelli dice di cercare l'amore: ma Gregoraci lo allontana

Grandi emozioni per i concorrenti della casa: aperitivi serali e balli liberatori, ma anche telefonate che hanno scaldato il cuore. Il Grande Fratello ha concesso agli inquilini la possibilità di ricevere una telefonata dai figli all'interno del confessionale, e Matilde Brandi è scoppiata in un pianto liberatorio.

Pierpaolo Pretelli ha raccontato a Myriam Catania dell’amore che prova per il proprio figlio: “Una donna che vuole stare con me deve rispettare i tempi e l’amore che ho per mio figlio. Se ama me deve amare anche l’altra parte di me”, ha ammesso con sincerità. Ha poi aggiunto emozionato. “Sto cercando l’amore vero, quello da pelle d'oca”. Forse è ciò che spera accada con Elisabetta Gregoraci? La conduttrice ieri ha allontanato le sue morbide avance. "Non abbiamo nessun flirt io e te, io sono innamorata fuori dalla casa”, gli ha detto seccamente in piscina. Pierpaolo è rimasto in silenzio, e la showgirl ha replicato, come realizzando le parole appena pronunciate: "Ecco, ho sparato la bomba".

