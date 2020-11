Gf Vip, pace 'apparente' tra Dayane e Francesco Oppini. Gregoraci: Lei fa suo gioco

Elisabetta Gergoraci continua a essere infastidita dall'attegggiamento di Dayane Mello verso Francesco Oppini. La conduttrice ne parla a letto con l'inseparabile Pierpaolo Pretelli.

Sembrava calata l’ascia di guerra infatti tra la modella e Oppini, ma a quanto pare così non è. Nonostante il chiarimento con il figlio di Alba Parietti, avvenuto dopo che lei stessa gli ha scritto una lettera per scusarsi di alcuni atteggiamenti avuti nella casa del Grande Fratello Vip, Dayane ha nuovamente evidenziato alcune questioni irrisolte. "Io l’amicizia con Francesco non la voglio neanche", ha commentato parlando con Pretelli. Quello che è accaduto io l’ho fatto per il bene mio, però lui mi ha ferito. (…) So di aver tradito la sua fiducia, ma sono piccoli errori. (…) Vede in me malizia, io non ne ho", ha aggiunto. Un dialogo che l'ex Velino ha subito riportato alla Gregoraci. "Ci vuole un po' di coerenza", ha detto Elisabetta convinta che Dayane stia solo "facendo il suo gioco".

