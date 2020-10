Gf Vip, Orlando chiede scusa a Gregoraci. Scene di gelosia con Pretelli

Torna un po' di serenità nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo la distrazione del karaoke, ieri sera, Stefania Orlando ha deciso di appianare i dissapori con Elisabetta Gregoraci. Con gli occhi lucidi, si è avvicinata alla showgirl dicendo: "Io volevo tanto parlare con te, ma mi sembrava che tu schivassi il mio sguardo". La concorrente l'ha abbracciata, e le ha detto tranquillamente: "Scherzi, non abbiamo più parlato ma io non ti evitavo". "Credimi - ha continuato la Orlandi, commossa - che per te ci sono state sempre parole belle, in certi momenti si dicono cose che non si pensano". La showgirl, a sua volta dispiaciuta per la lite, ha confessato che "ci ero rimasta male infatti, ma per me ora va tutto bene". Matilde Brandi, che potrebbe abbandonare la Casa nella puntata di questa sera, ha aggiunto: "Vi supporterò anche da fuori! Voglio pensare che quello che verrà sarà un bene per tutti, ci credo veramente", ha detto loro la ballerina. Elisabetta l'ha incoraggiata: "Non ci devi neanche pensare, rimaniamo positivi".

La stessa Brandi ha poi chiacchierato con Pierpaolo Pretelli e la Gregoraci del loro rapporto "Anche io ho cose fuori", ha detto l'ex velino di fronte alle stupite concorrenti. Elisabetta ha spalancato gli occhi: "Sei fidanzato, avevi un flirt?", gli ha chiesto subito. "C'è una promessa, per quando uscirò", ha confessato. La showgirl è rimasta sbalordita: "Hai una situazione, ma non hai sempre detto che sei single? Anche se non c'è niente tra di noi, non si arrabbiano fuori? Lei non è gelosa di me?", ha rincarato la dose la conduttrice con una serie di domande incalzanti. "Io la conosco, queste cose si sanno a Roma", ha detto la ballerina, al che Elisabetta ha risposto ridendo: "Fai danni". La showgirl ha quindi guardato l'ex tronista dicendo: "Posso sentirmi meno in colpa quando mi arrivano gli aerei", e lui ha abbassato gli occhi. Lei ha poi ripetuto, cauta: "Non che ci sia niente tra noi, lo vedono benissimo da casa... magari non mi dovevi dedicare quella canzone stasera. Ma noi siamo amici".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata