GF VIP, occhi su Pretelli e Gregoraci. La conduttrice: Siamo amici speciali

L'ex velino: "Non la capisco, ci sono momenti in cui mi fa pensare che sia gelosa, altri in cui è fredda"

Momento con confidenze per Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci nel live del Grande Fratello VIP. Durante la puntata in diretta su Canale 5 il conduttore Alfonso Signorini ha chiamato in confessionale l'ex velino di Striscia la Notizia per ripercorrere le fasi del suo rapporto con la Gregoraci all'interno della Casa. Dopo un primo momento di avvicinamento tra i due, la conduttrice ha infatti preso le distanze da Pretelli arrivando ad ammettere: "Sono innamorata fuori di qui".

"Non la capisco, ci sono momenti in cui mi fa pensare che sia gelosa, altri in cui è fredda", ha ammesso il ragazzo nel confessionale. Signorini ha consigliato all'ex velino di mettere da parte l'orgoglio e chiedere ad Elisabetta cosa ci sia di vero tra loro. "Siamo amici speciali", gli ha confessato la Gregoraci. "Fuori da qui ci sono persone che mi vogliono bene - ha aggiunto - io sono entrata da single comunque". "I dettagli sono molto importanti", ha poi spiegato la showgirl facendo riferimento allo striscione su un aereo apparso sui cielo sopra la Casa con la scritta "Sei l'epicentro del mio terremoto", tratta da un brano di Mister Rain che la conduttrice ha ammesso essere il nome della chat con le sue amiche. "É un bellissimo ragazzo", ha concluso Elisabetta, abbracciando e baciando sulla guancia Pretelli alla fine del loro confronto.

