GF Vip, nella casa scoppia la scintilla tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli

Nella serata in cui Fulvio Abbate ha lasciato definitivamente la casa del Grande Fratello Vip, poichè eliminato dal televoto, Elisabetta Gregoraci è rimasta fra le protagoniste più interessanti del reality. Amata dai coinquilini, che non l'hanno mandata in nomination neanche questa settimana, tiene gli occhi di tutti incollati su di lei, anche per la simpatia nata con il compagno di avventura Pierpaolo Pretelli. "E' un bravissimo ragazzo. Non sta succedendo nulla ma è molto tenero. Mi guarda anche mentre balliamo e ha questi occhi da cerbiatto, è un ragazzo molto perbene", ha confessato Elisabetta al conduttore Alfonso Signorini, durante la prima serata di ieri. La colpa della scintilla, ha scherzato la showgirl, è "di questi balletti" in cui i due continuano a esibirsi insieme.

Poi, in confessionale, il presentatore le ha chiesto un commento riguardo la foto postata su Instagram dall'ex marito Flavio Briatore in compagnia della modella Naomi Campbell: "Non sono mai stata gelosa di Naomi, nemmeno quando ero fidanzata con Flavio. Naomi ha poche persone su cui puo contare e una di loro è Flavio. Io ho litigato con lei dopo 15 giorni e poi ci siamo chiarite".

Intanto, da oggi a venerdì, i telespettatori dovranno ancora una volta decidere chi salvare e chi invece eliminare tra i nomi fatti dai concorrenti in confessionale: in nomination ci sono Tommaso Zorzi e Massimiliano Morra (entrati tutti e due nella nuova scomoda area della Casa, il Cucurio), la star di TikTok Denis Dosio, il figlio d'arte Francesco Oppini, la modella brasiliana Dayane Mello, l'attrice Adua Del Vesco, e madre e figlia Maria Teresa Ruta e Guenda Goria.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata