Gf Vip, messaggi affettuosi tra Casa e Cururio: Gregoraci si commuove

Pensieri affettuosi nella Casa del Grande Fratello Vip. I concorrenti hanno festeggiato il primo mese insieme nella Casa, ma il pensiero di essere separati da un vetro, Casa da un lato e Cucurio dall'altro, ha fatto soffrire un po' tutti. Maria Teresa Ruta, pensando alla figlia Guenda Goria dall'altra parte del muro, ha proposto di fare due torte, "una per noi e una per i ragazzi nel Cucurio".

Anche i quattro 'cucuriati' sono stati informati dell'importante traguardo, ma Elisabetta Gregoraci si è detta dispiaciuta: "Grande Fratello ma l'avventura è di tutti, non voglio festeggiare da sola". Ha così preso in mano un biglietto per scrivere dei pensieri ai coinquilini della Casa. La showgirl, sedendosi al tavolo, si è commossa: "Era carino farlo insieme, mi serve del tempo perchè voglio scrivere tanto". Anche Adua Del Vesco e Guenda Goria hanno aggiunto i loro messaggi.

Al momento dello scambio, molti concorrenti avevano gli occhi lucidi. I Vip si sono scambiati i propri pensieri attraverso il vetro comunicante, leggendoli ad alta voce e poi appoggiandoli per farli leggere dall'altra parte.

Francesco Oppini ha letto quello dei vip nella Casa: "Giorno 30, un mese insieme: cari compagni di viaggio questo mese trascorso è stato intenso. Festeggiarlo senza voi non ha molto senso, ma se questo vuole il Grande Fratello noi brinderemo a voi con il nostro miglior vinello", ha concluso sereno il cronista. La Gregoraci si è commossa e a sua volta ha letto i propri pensieri ai compagni di viaggio: "Ci divide una porta ma non sapete quanto mi mancate, nel bene e nel male siamo partiti insieme e insieme dobbiamo festeggiare". Anche la Del Vesco ha aggiunto un piccolo pensiero: "Non credevo fosse così difficile questo percorso, ma aver avuto dei compagni come voi è stato un bellissimo dono". Anche la Goria ha espresso la propria gratitudine, velata dalla paura di poter uscire a breve. Qui è arrivata una sorpresa dal Grande Fratello: la serranda si è alzata e i due gruppi hanno potuto riabbracciarsi festosi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata