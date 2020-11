Gf Vip, Mello vs Gregoraci: "Ha solo sposato Briatore". Elisabetta: "E' una colpa?"

Scintille nella casa del Grande Fratello Vip, durante la puntata del lunedì sera, fra Dayane Mello e Elisabetta Gregoraci. "Non sono una pazza, fino al giorno prima facevamo tante cose insieme e non avevamo problemi, poi mi dà della pazza. Ma quale è il problema", tuona Elisabetta.

Fra le due si alzano i toni di voce. "Io sono sempre stata vicina a Elisabetta", ribatte Dayane. Ma c'è del pregresso. E nella puntata del reality salta fuori tutto. La notte non porta consiglio nella casa, come ha dimostrato Dayane Mello in uno sfogo notturno su Elisabetta Gregoraci. Parole non certo amichevoli da parte di Dayane verso la presentatrice, quelle che Alfonso Signorini fa ascoltare a Elisabetta: "Non c'è niente in questa donna - dice sabato notte Dayane sulla Gregoraci -. Ha solo sposato un miliardario". Elisabetta quindi in puntata ribatte: "Proprio Dayane, che dice di non parlare male degli altri.....". E incalza: "E' una colpa avere sposato un uomo con cui sono stata 13 anni e da cui è nato un figlio meraviglioso?".Dayane puntualizza: "Intendevo dire che qua dentro non sa fare le cose, lavare, pulire". E Pierpaolo Pretelli prontamente difende Elisabetta: "La vedo fare tutto, sa fare tutto".

