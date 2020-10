Gf Vip, lite Gregoraci-Pretelli: ma è tutto uno scherzo

Mattina di calma nella Casa del Grande Fratello Vip, finchè nel primo pomeriggio sono arrivate delle urla dalla camera da letto arancione. Elisabetta Gregoraci aveva trovato insieme nel letto, sotto le lenzuola, Pierpaolo Pretelli e Guenda Goria. La showgirl ha gridato che non ne voleva più sapere del ragazzo e della sua "amicizia speciale": "Mi hai rotto le palle", gli ha gridato arrabbiata. I due si sono giustificati dicendo di stare semplicemente riposando insieme, ma la ragazza era in reggiseno e il modello senza maglietta. Elisabetta ha invocato l’intervento di Maria Teresa Ruta, che è arrivata ed è rimasta senza parole. L'attrice ha insinuato che la Gregoraci fosse gelosa, ma la lite è degenerata sempre più ed Elisabetta è stata portata in corridoio. Eppure molti inquilini non riuscivano a trattenere le risate: era tutto uno scherzo.

